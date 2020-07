Le treccine con lo zucchero di Giusina in cucina: la ricetta

Giusina è una delle nuove protagoniste femminili di Food Network con le sue ricette semplicissime da preparare e ottime da portare in tavola in tutte le occasioni. L’abbiamo vista all’opera nelle nuove puntate su Real Time nella sua rubrica Giusina in cucina. Tra le ultime ricette viste in tv c’è anche quella delle treccine con lo zucchero, un dolce molto semplice da preparare che vi riproponiamo. Che ne dite di queste buone treccine viste in tv preparate da Giusina?

LE TRECCINE CON LO ZUCCHERO DI GIUSINA IN CUCINA

Ecco la lista completa degli ingredienti per preparare queste buonissime treccine con lo zucchero:

160 ml di Latte INTERO a temperatura ambiente, 60 grammi di zucchero semolato, 10 grammi do Miele di acacia, 10 grammi si lievito di birra (o anche meno se avete più tempo), 350 grammi di farina 00, 70 grammi di burro, un pizzico di sale, Estratto di vaniglia; un po‘ di latte da spennellare prima della cottura; Zucchero semolato e acqua quanto basta per la finitura.

E adesso la preparazione.

Per prima cosa prendiamo il latte e lo mettiamo insieme allo zucchero , al miele e il lievito in una ciotola. Coprite con un canovaccio pulito e lasciate fermentare per 10-15 minuti.

A questo punto uniamo tutta la farina e il burro e impastate per bene.

Andiamo avanti aggiustando di sale il nostro impasto e poi continuiamo a impastare.

Dobbiamo a questo punto iniziare a dare vita alle nostre treccine; quindi formiamo dei cordoncini di una lunghezza di circa 50 cm. Chiudete a ferro di cavallo, fissate al centro e incordate. Prendiamo una teglia da forno e sopra mettiamo della carta da forno. Adagiamo le nostre treccine e lasciamo riposare per almeno un paio di ore.

Spennellate con del latte e mettete in forno a 180 gradi forno statico per circa 15 minuti, devono rimanere chiare. Ancora calde spennellate con dell`acqua e passate nello zucchero semolato. Le nostre treccine allo zucchero sono pronte!

