La ricetta dei biscotti sciuè sciuè di Luisanna Messeri: pochi grassi e senza uova

Tra le tante ricette che Luisanna Messeri suggerisce su Instagram ci sono anche dei biscotti deliziosi, sciuè sciuè, facilissimi da preparare. Sono dei biscotti senza uova e con pichi grassi e quindi sono davvero perfetti da gustare anche in estate. Come sempre le ricette di Luisanna Messeri sono perfette, semplici. Questa volta la maestra in cucina in toscana suggerisce dei biscotti fatti con farina integrale e per chi ha problemi di intolleranza al latte vaccino suggerisce il latte di soia. Non perdete questa e le altre ricette dolci della Messeri e non solo.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA RICETTA DEI BISCOTTI FACILI E VELOCI DA FARE

Ingredienti e preparazione: versiamo nella ciotola 250 g di farina integrale (vanno bene anche 200 g di farina integrale e 50 g di fecola), uniamo la mezza bustina di lievito per dolci, 50 g di zucchero di canna e adesso possiamo mescolare bene.

In un’altra ciotola uniamo 100 ml di latte (se abbiamo intolleranze va bene anche il latte di soia), aggiungiamo 50 ml di olio, magari un olio delicato, mescoliamo e versiamo il tutto nella ciotola con la farina. Uniamo la buccia di limone grattugiata ma se preferiamo sostituiamo con i semi di un baccello di vaniglia. Non dimentichiamo il solito pizzico di sale che non deve mai mancare nei dolci. Lavoriamo bene l’impasto ma lo facciamo velocemente.

Possiamo adesso stendere l’impasto e otteniamo uno spessore di 5 mm. Ritagliamo i nostri biscotti, magari rotondi o della forma che preferiamo. Disponiamo i biscotti sulla teglia con la carta da forno. Non dimentichiamo di bucherellare i biscotti con i rebbi della forchetta: adesso è il momento di metterli in forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 12 minuti, ma controlliamo anche un po’ prima. Vietata la funzione forno ventilato. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e abbiamo i nostri biscotti.