Torta fredda al melone, la ricetta di Cotto e Mangiato

Una torta al melone è la ricetta dolce estiva perfetta per una torta fredda, un dolce di Cotto e Mangiato. E’ una delle ricette Cotto e Mangiato che nei mesci scorsi ci ha suggerito la bravissima Tessa Gelisio. E’ la torta al melone che non va in forno ma solo in frigo. La base è di biscotti e burro e poi la parte più golosa e morbida è composta da panna e melone, yogurt e poco altro. E’ una delle ricette dolci Cotto e Mangiato da provare subito, con il melone sarà una vera delizia in tante occasioni, dopo un pranzo, dopo la cena e anche come merenda golosissima. per molti può essere anche un pranzo dolce e freddo.

LA RICETTA DELLA TORTA FREDDA AL MELONE – I DOLCI DI COTTO E MANGIATO

Ingredienti torta al melone – Per la base: 300 g di biscotti secchi, 150 g di burro fuso – Per la crema: 200 g di melone, 18 g di fogli di gelatina, 500 g di panna fresca, 250 g di yogurt bianco, 100 g di zucchero a velo – Per la decorazione: foglioline di menta e fette sottili di melone

Preparazione: sbricioliamo i biscotti e aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo bene e abbiamo la base della torta che versiamo nello stampo con cerniera da 24 cm foderata con la carta forno. Schiacciamo bene e livelliamo e mettiamo in frigo per almeno 30 minuti.

Togliamo la buccia al melone e frulliamo una parte della polpa, lasciamo da parte solo delle fettine sottili per la decorazione.

Sciogliamo in acqua fredda i fogli di gelatina. Semi montiamo la panna fresca e ne teniamo da parte mezzo bicchiere. In una ciotola mescoliamo lo yogurt bianco con lo zucchero a velo che facciamo sciogliere, aggiungiamo nella ciotola anche la panna montata e l melone che abbiamo frullato, mescoliamo bene il tutto.

In un pentolino versiamo la panna che abbiamo tenuto da parte, mettiamo sul fuoco e appena arriva il bollore togliamo immediatamente. Strizziamo la gelatina e la aggiungiamo nel pentolino, mescoliamo pe fare sciogliere e facciamo intiepidire. Uniamo questo composto a quello precedente, mescoliamo velocemente. Versiamo il tutto sulla base di biscotti e burro. Livelliamo e mettiamo in frigo per almeno 4 ore oppure nel congelatore per 2 ore. Decoriamo poi con le fettine di melone tagliate sottili.