La torta alla ricotta, le ricette dolci Cotto e Mangiato

Tra le ricette Cotto e Mangiato la torta con la ricotta al profumo di limone. La ricetta della torta alla ricotta, la ricetta di un dolce perfetto per la colazione e la merenda. Una torta fatta con la stessa quantità di ricotta e farina, immaginate quindi che torta soffice e golosa. Non mancano il burro, lo zucchero e le uova e in più anche la scorza di limone grattugiata. Poco tempo per la preparazione e poi tutto in forno, facciamo raffreddare e avremo una delle ricette Cotto e Mangiato più golose e semplici. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, non solo dolci ma anche primi piatti, secondi piatti, contorno e tante idee suggerite nei tanti anni di ricette con Tessa Gelisio.

RICETTE DOLCI COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA TORTA ALLA RICOTTA

Ingredienti torta con la ricotta: 400 g di farina 00, 400 g di ricotta, 220 g di zucchero, 3 uova, 100 g di burro, 1 limone, 1 bustina di lievito per dolci

Preparazione: rompiamo le uova e le versiamo una alla volta nella ciotola grande, aggiungiamo lo zucchero e montiamo il composto, se possibile usando le fruste elettriche. Aggiungiamo adesso il burro ammorbidito, uniamo anche la scorza di limone grattugiata, mescoliamo con delicatezza, uniamo la ricotta che abbiamo già lavorato a parte.

Alla fine possiamo aggiungere la farina setacciata con il lievito. Imburriamo e infariniamo la tortiera di circa 26 cm di diametro. Versiamo il composto nello stampo e battiamo un po’, facciamo assestare. Mettiamo il dolce in forno a 190 gradi per 45 – 50 minuti; controlliamo la cottura. Facciamo raffreddare e non servirà aggiungere altro, avremo una torta perfetta per la colazione, per la merenda, di certo pe tutta la famiglia. Proviamo subito questo dolce alla ricotta facilissimo da fare.