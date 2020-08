Ciambella con ripieno di Nutella, la ricetta dolce di Cotto e Mangiato

Sono davvero molto numerose le ricette dolci Cotto e Mangiato e la ricetta che vi suggeriamo oggi è la ricetta di una ciambella con ripieno, un dolce con ripieno di Nutella. E’ la crema di nocciole a dare un gusto delizioso a questa ciambella che è davvero molto semplice. Per la realizzazione della ciambella dolce ripiena solo farina, uova, zucchero, burro, gli ingredienti classici che molto probabilmente abbia già in casa. Non dimentichiamo il lievito in polvere per dolci e un pizzico di sale. Se non vogliamo fare un ripieno con la Nutella possiamo provare con un po’ di crema pasticcera o un velo di marmellata.

LA RICETTA DELLA CIAMBELLA CON RIPIENO – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 3 uova, un pizzico di sale, 230 g di farina, 100 g di burro, 230 g di zucchero, 1 bustina di lievito, crema di nocciole, zucchero a velo

Preparazione: rompiamo le uova e le versiamo intere nella ciotola, uniamo lo zucchero e anche il pizzico di sale, sbattiamo bene il tutto. Aggiungiamo adesso il burro che abbiamo fatto sciogliere, uniamo la farina e anche il lievito. Amalgamiamo bene il tutto.

Utilizziamo uno stampo da ciambella, quello con il buco; versiamo metà del composto nello stampo e aggiungiamo sopra la crema di nocciole, la Nutella o una crema simile. Versiamo adesso il resto del composto. Mettiamo in forno già caldo a 190 gradi per 35 – 40 minuti. Facciamo attenzione alla cottura. Avremo una ciambella ripiena di Nutella golosissima ma anche molto semplice da preparare. Possiamo decidere noi la quantità di crema di nocciole per il ripieno, solo un pochino o anche un po’ di cucchiaiate in più ma senza esagerare altrimenti non sarà più golosa-

Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo, serviamo a fette. Possiamo anche usare uno stampo diverso ma lo stampo per ciambella è il più adatto.