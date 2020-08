Dolci Cotto e Mangiato, la ricetta della bavarese all’ananas

Tra le tante ricette dolci di Cotto e Mangiato c’è la bavarese all’ananas, un dolce delizioso ma anche facile fa preparare e in più non va in forno ma solo in frigo. Dobbiamo solo accendere il fornello per fare addensare la crema, il composto, ma ci vorrà poco tempo e poi tutto andrà in frigo per circa 5 o 6 ore. La bavarese all’ananas è una delle ricette Cotto e mangiato suggerite da Tessa Gelisio, uno dei tanti dolci facili e veloci da preparare. E’ una merenda golosa, un dessert da gustare a fine pasto o un bel regalo da portare a pranzo o a cena da amici che ci hanno invitato a casa loro. Ecco come di fa la bavarese, in questo caso la bavarese all’ananas.

LA RICETTA DELLA BAVARESE ALL’ANANAS DI COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 250 g di ananas sciroppato, 2 tuorli, 40 g di zucchero, 160 g di sciroppo di ananas, 12 g di gelatina in fogli, 200 g di panna fresca

Preparazione: facciamo cuocere a bagnomaria per 25 – 30 minuti i tuorli con lo zucchero e il liquido dell’ananas, ovviamente il liquido della scatola. Mescoliamo e facciamo cuocere fino a quando si addensa leggermente. Intanto, mettiamo in ammollo in acqua fredda la gelatina in fogli.

Tagliamo a pezzi le fette di ananas sgocciolate e le frulliamo. Lasciamo però da parte due fette di ananas per la decorazione.

Al composto nella pentola ormai addensato possiamo aggiungere la gelatina ammollata e ben strizzata, mescoliamo e facciamo sciogliere. Togliamo dal fuoco e facciamo intiepidire. Solo dopo aggiungiamo l’ananas frullato, mescoliamo bene.

Foderiamo con la pellicola uno stampo da plum cake, versiamo dentro tutto il composto e facciamo raffreddare. Mettiamo in frigo per almeno 5 ore e poi avremo il nostro dessert da servire a fette e da decorare con le fette di ananas tenute da parte.