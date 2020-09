Luisanna Messeri prepara i biscotti al cioccolato più buoni del mondo, la ricetta Instagram

Luisanna Messeri è tornata con le sue ricette Instagram e questa volta con la ricetta dei biscotti al cioccolato. E’ iniziata la scuola o sta per iniziare e per tutti la ricetta dolce giusta per la merenda può essere proprio questa dei biscotti al cioccolato di Luisanna Messeri. Pochi passaggi, va tutto l’impasto in una ciotola e poi creiamo i biscotti aiutandoci con due cucchiai. Biscotti in forno e dopo 15 minuti saranno cotti. Magari facciamo raffreddare prima di mangiarli tutti. Ecco la ricetta dei biscotti con gocce di cioccolato di Luisanna Messeri. Non perdete questa e le altre ricette della maestra in cucina toscana ma anche i suoi preziosi consigli che trovate tra i post del suo profilo Instagram.

LUISANNA MESSERI BISCOTTI AL CIOCCOLATO – LE RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti e preparazione: nella ciotola versiamo 250 g di burro a temperatura ambiente, uniamo subito 250 g di zucchero di canna semolato, mescoliamo con la spatola quindi aggiungiamo 2 uova intere cat.0 bio, un pizzico di sale. Lavoriamo sempre e uniamo 300 g di farina setacciata (meglio se farina integrale o tipo 1 o 2). Aggiungiamo anche il lievito, una bustina di lievito per dolci e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo anche 200 g di gocce di cioccolato (va bene anche la cioccolata fatta a pezzettini). Mescoliamo e uniamo alla fine 120 g di nocciole tostate tritate a pezzetti. Mescoliamo ancora. Quindi va tutto nella stessa ciotola mentre mescoliamo tra un ingrediente e l’altro.

Foderiamo la teglia con la carta forno. Con l’aiuto di 2 cucchiai prendiamo una noce di impasto e depositiamo sulla teglia, appiattiamo con il dorso del cucchiaio. Lasciamo spazio tra un biscotto e l’altro. Mettiamo in forno 15 minuti a 170 gradi. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo. In breve tempo avremo dei golosi biscotti con gocce di cioccolato e nocciole tostate perfetti per grandi e bambini.

Luisanna Messeri prepara i biscotti al cioccolato più buoni del mondo, la ricetta Instagram ultima modifica: da