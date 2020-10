La ricetta di zia Cri della ciambella ricotta e fichi (Foto)

Una golosissima ricetta dolce per le ricette di Zia Cri a E’ sempre mezzogiorno ed è la ciambella ricotta e fichi. Una preparazione ancora una volta semplice e deliziosa con i consigli di zia Cri nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Una base facile da fare, il dolce va in forno e poi aggiungiamo confettura e fichi e poi di nuovo in forno. La ciambella di oggi 1 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorno è soffice, perfetta perché nell’impasto c’è la ricotta. Poco burro proprio perché c’è la ricotta, quindi non perdete questa e le altre ricette di Antonella Clerici su Rai 1. Se vogliamo completiamo la ciambella con la ricotta con un po’ di zucchero a velo e delle foglie di menta, ma solo dopo avere fatto raffreddare il dolce. Ecco come si fa la torta di zia Cri, la ciambella ricotta e fichi.

LA RICETTA DELLA CIAMBELLA RICOTTA E FICHI DI ZIA CRI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Gli ingredienti li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova, lo zucchero, la farina, il lievito e mescoliamo con la frusta a mano. Aggiungiamo la ricotta che abbiamo solo un po’ lavorato in un’altra ciotola. Se necessario aggiungiamo un pochino di latte, questo dipende anche dalla ricotta. Mescoliamo sempre con la frusta a mano o con una forchetta. Uniamo il burro fuso, mescoliamo e versiamo tutto il composto nella sacca da pasticceria.

Mettiamo in forno 10 minuti a 180 gradi, va bene sia statico e che ventilato, e poi togliamo dal forno e spalmiamo sopra la marmellata di fichi e disponiamo sopra i fichi a fette. Mettiamo di nuovo in forno a 180 gradi per altri 30 – 35 minuti, dipende dal forno quindi controlliamo la cottura. Se vogliamo completiamo con lo zucchero a velo e foglioline di menta per dare colore.