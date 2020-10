Plumcake briciola la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del plumcake briciola di zia Cri, la ricetta dolce di oggi 5 ottobre 2020 da E’ sempre mezzogiorno. E’ il plumcake con le gocce di cioccolato facile e veloce da fare, la ricetta di oggi di zia Cri. Tutto va riciclato, dalla verdura che non è perfetta ai biscotti secchi e infatti a E’ sempre mezzogiorno ci sono i biscotti che non sono più freschi e Antonella Clerici ha scelto un’altra ottima ricetta dolce per il suo nuovo programma. Si inizia sempre con le ricette dolci a E’ sempre mezzogiorno perché alle 12 magari c’è qualcuno che ha ancora voglia di dolce e cappuccino, magari un caffè. Ecco la ricetta per fare il plumcake con le gocce di cioccolato. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Zia Cri e gli altri protagonisti.

PLUMCAKE BRICIOLA DI ZIA CRI PER LE RICETTE DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Gli ingredienti li trovate in basso nelle foto

Preparazione: versiamo le 4 uova intere nella planetaria con 150 g di zucchero. Possiamo farlo anche con la frusta elettrica o a mano ma ci vuole più fatica ovviamente. Dobbiamo ottenere un composto soffice.

I biscotti li sbricioliamo col mattarello o con il batticarne.

Uniamo la farina e il lievito, setacciamo oppure mescoliamo con la frusta a mano. Fondiamo il burro.

Aggiungiamo la farina con il lievito alle uova pronte, lavoriamo con la frusta a mano alternando con la panna fresca e il burro fuso. Mescoliamo bene e aggiungiamo i biscotti sbriciolati. Vanno bene anche i biscotti con le gocce di cioccolato.

Imburriamo e infariniamo lo stampo da plumcake oppure usiamo lo staccante. Mettiamo in forno a 170 – 180 gradi per 40 – 50 minuti, dipende dal forno. Facciamo intiepidire, sformiamo e facciamo raffreddare, completiamo con lo zucchero a velo.