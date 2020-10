La ricetta della crostata carote e limone di zia Cri da E’ sempre mezzogiorno

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 ottobre 2020 la ricetta della crostata carote e limone di zia Cri. Come sempre è la zia Cristina a dare il via alle ricette con Antonella Clerici e ancora una volta c’è il dolce da preparare, la crostata con le carote e il limone, una vera delizia. Zia Cri nella cucina di E’ sempre mezzogiorno spiega tutto con cura e aggiunge tanti consigli. Per esempio, gli albumi che non utilizziamo per questa crostata di oggi li possiamo conservare fino a una settimana in frigo, ben chiusi in un barattolo di vetro. Se preferiamo il gusto di arancia sostituiamo al limone. Ed ecco la ricetta della crostata carote e limone di oggi di zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA CROSTATA CAROTE E LIMONE DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in una ciotola versiamo il burro, il miele, lavoriamo con la spatola, aggiungiamo un pizzico di cannella, le uova, la polpa di vaniglia, lo zucchero, lavoriamo bene. La ricetta di Fulvio Marino del pane di grano duro da E’ sempre mezzogiorno

Setacciamo la farina nella ciotola, aggiungiamo la farina di mandorle, un pizzico di lievito per dolci e mescoliamo, qui versiamo il composto con il burro. Impastiamo velocemente il tutto e avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo per almeno 30 minuti. Stendiamo la frolla con il mattarello.

Imburriamo la teglia, non aggiungiamo la farina. Disponiamo nella teglia la frolla, creiamo il guscio. Bucherelliamo la base della frolla e stendiamo sopra la marmellata di limone.

Per la farcia dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo mentre monta anche il succo di limone e la scorza di limone grattugiata.

Uniamo tutte le polveri della farcia, quindi le farine, il lievito e aggiungiamo anche le carote grattugiate, mescoliamo e versiamo tutto nella ciotola in cui stiamo montando i tuorli. Montiamo a neve gli albumi messi da parte, aggiungiamo anche questi al resto della farcia. Versiamo la farcia nel guscio di frolla. Mettiamo in forno a 170 gradi per 40 minuti. Facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.