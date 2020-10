La ricetta della torta di pane di Zia Cri: E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Dalle nuove ricette dolci di zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno la torta di pane, la ricetta dolce di oggi 12 ottobre 2020. Un altro dolce facole e veloce di zia Cristina perché per fare la torta di pane grattugiato basta versare un po’ alla volta tutti gli ingredienti nella ciotola, mescolare, spezzettare e tutto il composto è pronto. Il consiglio di zia Cri dalle ricette E’ sempre mezzogiorno è quello di utilizzare lo stampo con cerniera ma se non l’abbiamo in casa usiamo la carta forno e così non avremo problemi. Antonella Clerici non ha dubbi che se Maelle vede questa torta oggi pomeriggio la prepara subito. Ecco la ricetta della torta di zia Cri con il cioccolato fondente e il pane grattugiato.

RICETTA TORTA DI PANE DI ZIA CRI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 12 OTTOBRE 2020

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola rompiamo le 3 uova intero e aggiungiamo lo zucchero semolato, lavoriamo con la frusta a mano. Sbricioliamo con le mani gli amaretti e aggiungiamo nella ciotola. (Se vogliamo possiamo sostituire gli amaretti con 100 g di altri biscotti secchi ma magari light e aggiungiamo anche 100 g di frutta secca). Aggiungiamo la panna liquida, mescoliamo e uniamo il pane grattugiato e il lievito in polvere per dolci e il rum o altro liquore che preferiamo. Mescoliamo ancora.

Spezzettiamo al coltello il cioccolato fondente e aggiungiamo alla fine anche questo ingredienti. Mescoliamo ancora.

Usiamo lo stampo con cerniera imburrato bene bene e passiamo dentro anche il pane grattugiato. Possiamo anche utilizzare la carta forno, soprattutto se non abbiamo lo stampo con cerniera.

Mettiamo in forno a 170 gradi per 45 – 50 minuti, il dolce si deve asciugare bene perché il composto è abbastanza morbido. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo.