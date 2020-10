La torta cioccolato e pere, ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di Francesca Marsetti

La torta cioccolato e pere di oggi di E’ sempre mezzogiorno, il dolce di oggi 13 ottobre 2020 di Francesca Marsetti. Una torta classica pere e cioccolato ma la Marsetti la rende ancora più golosa con la farcia, la crema chantilly. Intanto, tutti cercano un fidanzato per Francesca, da Antonella Clerici alle nonne tutti si chiedono perché sia ancora single. Si scherza ma non troppo ma intanto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno la torta di oggi cioccolato e pere prende forma. Dopo il primo piatto di Ivano Ricchebono, il secondo piatto di Zia Cri ecco per le ricette E’ sempre mezzogiorno ecco la ricetta della torta di oggi di Marsetti.

RICETTE DOLCI FRANCESCA MARSETTI – LA TORTA CIOCCOLATO E PERE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Preparazione: rompiamo nella ciotola le uova, un pizzico di sale, diamo una scossa veloce con la frusta a mano, aggiungiamo lo zucchero semolato, diamo una mescolata e aggiungiamo la vaniglia, uniamo la farina tipo 1 e lavoriamo con la spatola. Aggiungiamo anche il cacao in polvere, mescoliamo piano altrimenti vola via il cacao. Alla fine uniamo il burro fuso e se vogliamo possiamo sostituire con l'olio, ma solo se necessario.

Mescoliamo bene e versiamo nello stampo con cerniera, l’altezza della torta cruda deve essere di 2,5 cm così avremo una cottura perfetta. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Facciamo raffreddare e sformiamo capovolta nel vassoi.

Facciamo sciogliere a secco lo zucchero semolato in padella, aggiungiamo le pere tagliate a fette e sbucciate. Facciamo scaldare e versiamo il rum, facciamo sfumare e poi togliamo le pere e aggiungiamo il burro in padella. Le pere devono risultare ambrate ma non troppo morbide.

Montiamo la panna freddissima nella ciotola fredda con lo zucchero e la vaniglia. Sulla torta al centro disponiamo la panna, sopra aggiungiamo le pere, il cioccolato a scaglie e completiamo con il sughetto goloso.