Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno: torta di patate speziata di zia Cri

Nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 19 ottobre 2020 e la ricetta della torta di patate speziata di zia Cri è un dolce del recupero da non perdere. In collegamento con Antonella Clerici ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini e scelgono loro la ricetta di zia Cri della torta di patate speziata. Un dolce davvero speciale, non è una torta rustica nonostante le patate. Potremmo anche prepararla con le patate dolci ma questa ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno ci incuriosisce davvero. Se non ci piacciono tutte le spezie scelte da Zia Cri per la torta dolce con le patate possiamo cambiare un po’ la ricetta. Ecco ingredienti e consigli per la torta di patate con le spezie di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA DOLCE DI PATATE

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: nella ciotola montiamo le uova con lo zucchero.

Lessiamo le patate e le peliamo, schiacciamo con lo schiacciapatate. Facciamo sciogliere il burro e lo aggiungiamo nella ciotola con le patate, uniamo la farina di fecola, pane grattugiato, farina di mandorle. Uniamo anche pepe bianco, la scorza grattugiata del limone, cannella e anice, queste le spezie aggiunta da zia Cri. Uniamo anche la vaniglia. Mescoliamo bene il tutto. Se non ci piace qualche spezia non la mettiamo, per esempio l’anice potrebbe non piacere a tutti. Aggiungiamo adesso la montata di uova e zucchero, mescoliamo bene con la spatola. Il consiglio è di aggiungere la montata in due tempi. Non dimentichiamo di aggiungere anche un pizzico di sale.

Versiamo tutto nella teglia unta o foderata con la carta forno, meglio se con cerniera, e mettiamo in forno a 170 gradi per circa 1 ora. Facciamo intiepidire e completiamo con lo zucchero a velo.