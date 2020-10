Angel cake, la torta di Zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della angel cake con glassa ai frutti di bosco di Zia Cri, il dolce di oggi 26 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. La angel cake è la torta alta che seguendo i consigli di zia Cri possiamo davvero fare tutti ma prima di tutto compriamo lo stampo per la angel cake. Non imburriamo e non infariniamo lo stampo, versiamo semplicemente l’impasto appena preparato. Niente lievito ma gli albumi ben montati però aggiungiamo il cremor tartaro. La ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno è ancora una volta perfetta. Completiamo la torta di oggi di zia Cri come preferiamo ma sarà perfetta con la glassa, i frutti di bosco freschi, granella di pistacchi e zucchero a velo, anche foglione di menta per la decorazione.

RICETTE ZIA CRI – LA RICETTA DELLA ANGEL CAKE DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 200 g di farina 00, 270 g di zucchero semolato, 480 g di albumi, 8 g di cremor tartaro, un pizzico di sale, una bacca di vaniglia, scorza di linone grattugiato

Per la composta ai frutti di bosco: 350 g di frutti di bosco, 50 g di zucchero semolato, 10 ml di succo di limone, 8 g di amido di mais e 1 foglio di gelatina

Preparazione: montiamo gli albumi con le fruste elettriche o nella planetaria aggiungendo quadi tutto lo zucchero semolato. Aggiungiamo anche il cremor tartaro e lavoriamo per 10 minuti, otteniamo la meringa.

In un’altra ciotola mettiamo i due cucchiaio di zucchero messi da parte, la farina, la vaniglia, la scorza di limone grattugiato, mescoliamo e aggiungiamo alla meringa, mescoliamo con delicatezza e versiamo il tutto nello stampo alto, quello da chiffon cake. Non imburriamo e non infariniamo lo stampo. Mettiamo in forno a 175 gradi per 35 – 40 minuti. Sforniamo, mettiamo a testa in giù con lo stampo e facciamo raffreddare. Stacchiamo dai bordi con un coltellino e passiamo alla glassa.

Mettiamo la gelatina in acqua fredda. Nel pentolino mettiamo zucchero, frutti di bosco e succo di limone, frulliamo e poi setacciamo. Aggiungiamo poi la gelatina e mescoliamo, facciamo scegliere e intiepidire, versiamo sulla torta. Completiamo con frutti di bosco, granella di pistacchi, zucchero a velo o ciò che preferiamo.