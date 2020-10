Biscotti al burro, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Sara Brancaccio

La ricetta dei biscotti al burro dalle ricette E’ semrpe mezzogiorno di oggi 27 ottobre 2020 e fare i biscotti è davvero semplice con Sara Brancaccio. Ancora una volta la dolce Sara nella cucina di Rai 1 ci regala consigli per una pasticceria semplice. Possiamo fare questi biscotti al burro anche con i bambini perché la ricetta è davvero semplice. Pochi passaggi e tanti consigli furbi. Sara ci suggerisce anche di preparare un po’ di più di impasto perché si può congelare. Ecco la ricetta dei biscotti al burro di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

LE RICETTE DI SARA BRANCACCIO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI BISCOTTI AL BURRO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lavoriamo il burro morbido a pezzetti, aggiungiamo 2 bicchieri di zucchero a velo, un pizzico di sale. Sara utilizza il classico bicchiere di plastica. Otteniamo un composto cremoso. Aggiungiamo i bicchieri di farina, lavoriamo ancora.

Adesso dividiamo l'impasto in due parti per fare biscotti di gusto diverso. In una parte aggiungiamo il cioccolato fondente e il caffè espresso, mescoliamo. In un'altra parte aggiungiamo la granella di pistacchi, mescoliamo bene.

Versiamo i due impasti in due sacchetti diversi per alimenti e stendiamo con il mattarello. Mettiamo in frigo per 1 ora o possiamo anche congelare.

Togliamo dal frigo e l’impasto sarà più compatto. Tagliamo con le forbici il sacchetto di plastica e con il coltello tagliamo i biscotti.

Disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno per 10 – 12 minuti a 170 gradi. Possiamo poi passare i biscotti nel cioccolato fuso e facciamo asciugare. Possiamo completare con altri ingredienti, granella di frutta secca o altro.