La ricetta della torta ai cachi, il dolce di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Torta ai cachi è la ricetta di oggi 27 ottobre 2020 di zia Cri per le ricette dolci. Una torta con la base di pasta frolla (foto), sopra aggiungiamo biscotti sbriciolati, marmellata di albicocche e poi seguiamo tutta la ricetta di zia Cri per ottenere un dolce perfetto. Sembra davvero ottima la torta con i cachi di E’ sempre mezzogiorno preparata dalla zia Cristina. In collegamento con Antonella Clerici c’è Eleonora Daniele, anche lei golosa e pensa che proverà a fare questa torta perché davvero semplice. Scopriamo come si fa la pasta frolla di oggi di zia Cri, il resto è davvero semplice.

RICETTE ZIA CRI OGGI 27 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DELLA TORTA AI CACHI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: amalgamiamo il burro con lo zucchero, cannella e vaniglia, uniamo le uova, lavoriamo ancora e aggiungiamo alla fine la farina di mandorle e la farina 0. Zia Cri cerca sempre di dare una ricetta diversa della pasta frolla. Non lavoriamo tanto la frolla e mettiamo in frigo avvolta nella pellicola per alimenti per almeno 30 minuti. Angel cake, la torta di Zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Stendiamo la frolla ottenendo un cerchio e disponiamo nella tortiera da crostata imburrata ma senza farina. Bucherelliamo la pasta frolla. Aggiungiamo sopra dei biscotti sbriciolati, biscotti secchi o anche le fette biscottate. Aggiungiamo sopra anche la marmellata, quella che abbiamo in casa ma sarebbe perfetta la marmellata di albicocche.

Tagliamo a fette il caco e disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, spolveriamo con lo zucchero di canna e mettiamo in forno per 2 ore a 50 – 60 gradi. Il risultato è un po’ tipo una marmellata. Versiamo adesso questo caco cotto sulla torta, ben distribuito.

Prepariamo una glassa lavorando le 3 uova, con le farine (tutte 30 g), e 90 g di zucchero. Versiamo sulla torta e mettiamo in forno la torta 50 minuti a 170 gradi.