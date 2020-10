Torta anacaprese, la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno

Torta anacaprese è la ricetta dolce di oggi 28 ottobre 2020 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Una torta senza glutine ma non è dietetica. E’ la torta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la torta anacaprese con farina di mandorle ma c’è il cioccolato bianco e in più un bel gusto di limone perché aggiungiamo scorza di limone grattugiata e limoncello. Zia Naso ci suggerisce anche come fare il limoncello ed è davvero semplice ma è importante usare limoni non trattati ed evitare la parte bianca del limone. E adesso scopriamo la ricetta della torta anacaprese di E’ sempre mezzogiorno, la torta senza glutine. Non perdete questa e le altre ricette di Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RCETTA DELLA TORTA ANACAPRESE DI OGGI 28 OTTOBRE 2020

Preparazione: mettiamo a bagnomaria il cioccolato bianco e il burro, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Dividiamo le otto uova tra tuorli e gli albumi. I tuorli li montiamo con una parte dei 250 g di zucchero. Aggiungiamo anche lo zucchero invertito, lo zucchero d'uva (se non lo abbiamo in casa aggiungiamo invece il miele e togliamo però 50 g di zucchero dalla ricetta). Aggiungiamo poi ai tuorli anche il burro con il cioccolato (non importa se il burro non è tuto sciolto), continuiamo a montare. Aggiungiamo poi la farina di mandorle e il limoncello, lavoriamo ancora il tutto.

Montiamo adesso anche i bianchi con il resto dello zucchero e aggiungiamo al composto, incorporiamo bene il tutto. Versiamo il tutto nello stampo imburrato.

Mettiamo a 170 gradi per 35 – 40 minuti, facciamo raffreddare, sformiamo la torta e completiamo con lo zucchero a velo.