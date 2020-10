Nella puntata di Senti chi mangia in onda il 29 ottobre 2020 è stata preparata una ricetta a base di zucca. Nella cucina di Benedetta Parodi non si butta via niente ed ecco che la conduttrice ci spiega cosa fare con della zucca, che non avanza mai in ogni caso, perchè le ricette da preparare con la zucca sono davvero decine e decine. Oggi vi suggeriamo la ricetta ella pumpkin pie, una torta alla zucca; in questo caso faremo tante tortine alla zucca con la ricetta di Benedetta Parodi.

Il primo consiglio di Benedetta: scegliere una zucca buona, se la zucca non è molto saporita, la torta perde di gusto chiaramente.

PUMPKIN PIE DI BENEDETTA PARODI: TORTINE ALLA ZUCCA

Ingredienti: 25o grammi di zucca già pulita, 1 rotolo di pasta brisè, olio, 2 uova e un tuorlo, 60 grammi di zucchero di canna, 60 grammi di sciroppo d’acero, 175 ml di panna fresca, 1 pizzico di zenzero, 1 pizzico di cannella, panna montata per la decorazione, 2 cucchiai zucchero a velo

Avvolgiamo la zucca nella stagnola e mettiamo in forno, alla fine deve risultare molto morbida. Mettiamo in forno per una mezz’oretta a 180 gradi. Possiamo scegliere se fare dei pirottini oppure se coppare e fare delle mini pumpkin pie come nel caso della ricetta vista a Senti chi mangia. In questo caso quindi, faremo delle mini tortine anche di pasta brisè usando un coppapasta. Prendiamo i pirottini, Benedetta ha usato quelli di silicone. Un filo di olio dentro e poi la pasta brisè. Modelliamo con le mani in modo che aderiscano per bene. Lasciamo raffreddare la zucca.

Prepariamo l’impasto con 2 uova e un tuorlo. Uniamo lo sciroppo e lo zucchero di canna. Con la frusta a mano mescoliamo per bene. Uniamo anche la panna fresca. Schiacciamo la zucca e la mettiamo nel nostro impasto. Mescoliamo per bene. Aromatizziamo con un pizzico di cannella e un pizzico di zenzero. Riprendiamo i pirottini e riempiamo con l’impasto. Cuociamo a 170 gradi per almeno 20 minuti.

Montiamo la panna montata per finire. Aggiungiamo anche lo zucchero a velo. Montiamo con la frusta elettrica. Mettiamo la panna nel sac a poche. Estraiamo le tortine e completiamo con la panna.