Ricetta Zia Cri, il plumcake allo yogurt per Mara Venier

La ricetta del plumcake allo yogurt di zia Cri dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 2 novembre 2020, la ricetta dolce per Mara Venier. In collegamento con Antonella Clerici c’è Mara Venier, si commenta l’addio a Gigi Proietti, il dolore per la sua morte ma bisogna continuare e in cucina zia Cri mostra con pochi passaggi come si fa il suo plumcake allo yogurt. E’ uno dei dolci E’ sempre mezzogiorno più facili da preparare, perfetto per tutta la famiglia. La Venier racconta anche del suo nipotino Claudio che mangia poche cose ma di certo questo dolce di oggi di Zia Cristina lo assaggerà. La Venier si prepara già fare questo plumcake di oggi, è semplice e goloso. Ecco la ricetta del plumcake allo yogurt dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DEL PLUMCAKE ALLO YOGURT

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: usiamo la planetaria o versiamo tutto in una ciotola lavorando con la frusta a mano. Quindi iniziamo dalle uova intere con lo zucchero e un pizzico di sale, lavoriamo con le fruste elettriche o a mano, pochissimi minuti e abbiamo il composto spumoso a cui uniamo l’olio di semi a filo, montiamo ancora. Solo dopo aggiungiamo lo yogurt al naturale e la scorza di limone grattugiata e lavoriamo ancora un po’ per incorporare.

In un’altra ciotola versiamo la farina, la farina di riso, il lievito in polvere per dolci e la fecola di patate, il tutto va setacciato.

Aggiungiamo le polveri al composto con lo yogurt, un po’ alla volta mentre mescoliamo. Aggiungiamo alla fine le gocce di cioccolato. Versiamo il composto nello stampo da plumcake che abbiamo già imburrato e questa volta infarinato. Mettiamo in forno a 170 gradi statico per 45 minuti circa.