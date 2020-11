La ricetta del ciambellone con ricotta e noci di Samya

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 6 novembre 2020 è stata preparata una ricetta davvero super. A suggerirla come sempre è stata Samya che ha deliziato il pubblico con un dolce. Oggi arriva per il pubblico di Canale 5 la ricetta del ciambellone con ricotta e noci. Un dolce molto semplice come sono semplici e alla portata di tutti le spiegazioni della bravissima Samya. Nei prossimi giorni, purtroppo, avremo più tempo per stare in casa e anche più tempo per cucinare. Quella di preparare dei dolci in compagnia dei nostri bambini ad esempio, potrebbe essere una buona idea. Che ne dite? Iniziamo da questa ricetta molto semplice? Vediamo tutti i passaggi per preparare in casa il ciambellone con ricotta e noci di Samya.

RICETTE SAMYA: PREPARIAMO IL CIAMBELLONE CON RICOTTA E NOCI

Ed ecco la lista degli ingredienti che ci servono per preparare questa buonissima ricetta suggerita da Samya: 250 g ricotta, 3 uova, 200 g zucchero di canna, 150 g farina 00, 100 g fecola di patate, 150 g burro fuso, 60 g uvetta, 40 g noci, 1 bustina di lievito per dolci

Per la nostra ricetta useremo anche l’uvetta per cui, prima di iniziare la preparazione, la mettiamo a bagno in modo che si ammolli. Prendiamo poi le nostre noci, le sgusciamo e le riduciamo in granelli. Per questa ricetta devono essere molto piccole le noci che useremo, quasi una granella appunto.

E adesso possiamo iniziare con il nostro impasto: prendiamo una ciotola e dentro ci mettiamo le uova, apriamole come sempre una per volta in modo da assicurarci che siano tutte buone; andiamo avanti e aggiungiamo lo zucchero di canna e lavoriamo con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso. Facciamo fondere il burro e lo uniamo. Continuiamo a mescolare.

E’ arrivato il momento di aggiungere al nostro impasto anche la ricotta: lavoriamo fino a quando l’impasto non sarà ben cremoso. E per finire gli ultimi ingredienti della ricetta del nostro ciambellone: la farina e la fecola e mesto senza grumi spatola, fino ad ottenere un composto senza grumi.

Ci siamo quasi, al nostro impasto mancano le noci sbriciolate, l’uvetta sgocciolata e leggermente infarinata. Mescoliamo e trasferiamo il composto in uno stampo da ciambella imburrata ed infarinato. Per far si che la torta cuocia bene in forno, livelliamo. E adesso non ci resta che mettere in forno caldo e statico a 170° per 40 minuti. La ciambella ricotta e noci è servita !