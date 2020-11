Ricette Sara Brancaccio: cupcakes con cuore di mela per E’ sempre mezzogiorno

Tra le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno oggi 12 novembre 2020 la ricetta dei cupcakes cuor di mela di Sara Brancaccio, i dolcetti facili da fare con il ripieno di mele cotte e dolci. Sara Brancaccio come sempre utilizza come misurino il bicchiere di plastica. I cupcakes vanno in forno semplici e poi Sara Brancaccio toglie la cupoletta e farcisce i dolcetti con le mele golose cotte in padella. Non è tutto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno perché c’è anche la decorazione con la panna a due colori. Tanti i consigli con le dolci ricette di Antonella Clerici e Sara Brancaccio, non perdete questa idea dei cupcakes con ripieno di mele, i cupcakes cuor di mela.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CUPCAKES CUOR DI MELA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: niente bilancia come sempre e versiamo il burro a pezzetti nella ciotola, dobbiamo lavorare il tutto molto bene. Quindi aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo bene magari con le fruste elettriche. Ricordiamo che Sara utilizza il bicchiere classico di plastica come misurino. Aggiungiamo adesso l’olio, lo yogurt, lavoriamo e poi uniamo la farina setacciata e il latte alternati. Uniamo il bicarbonato, il sale, il lievito, tutto setacciato. Completiamo così l’impasto senza grumi.

Versiamo il composto diviso nelle formine per cupcakes. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.

In padella versiamo le mele tagliate a cubetti, scaldiamo e uniamo l’acqua, zucchero di canna, facciamo andare e saliamo con un pizzichino di sale, il succo di limone, solo un po’. Mescoliamo e facciamo andare, si devono ben ammorbidire. Uniamo la cannella.

Togliamo i cupcakes dal forno, tagliamo con il coltello la cupoletta e farciamo i dolcetti con le mele. Montiamo la panna senza aggiungere zucchero, dividiamo poi in due parti. In una parte aggiungiamo la cannella, abbiamo due colori per la panna.

Versiamo la panna bianca in un sacchetto di plastica, la coppia colorata in un altro sacchetto. Infiliamo i due sacchetti insieme in un terzo sacchetto di plastica, ovviamente tutti e tre i sacchetti tagliati per fare uscire la panna. Inseriamo il beccuccio e decoriamo i cupcakes.