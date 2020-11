Biscotti al cioccolato con gelato Nutella, ricette E’ sempre Mezzogiorno di Sara e Max

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 novembre 2020 la ricetta dei biscotti al cioccolato con gelato alla Nutella di Sara Brancaccio e Max Scotti. Due ricette in una e prima con Sara Brancaccio facciamo i cookies, i golosi biscotti grandi, con il cioccolato fondente. Poi facciamo il gelato alla Nutella di Max Scotti. Uniamo poi due biscotti con il ripieno di gelato alla Nutella e panna ed ecco il super dolce di oggi di E’ sempre mezzogiorno. E’ una merenda favolosa per tutti ed è anche un’altra golosa idea furba per tutti perché con soli tre ingredienti e senza gelatiera facciamo il gelato Nutella e panna. Ecco le due ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi.

RICETTE SARA BRANCACCIO – LA RICETTA DEI BISCOTTI AL CIOCCOLATO CON GELATO DI MAX SCOTTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella planetaria con la figlia versiamo lo zucchero di canna, lo zucchero semolato bianco, il burro, facciamo andare e poi uniamo gli altri ingredienti. Quindi uniamo l’uovo, mezzo cucchiaino di lievito, mezzo di bicarbonato e come sempre un pizzico di sale. Infine, due bicchieri di farina. Lavoriamo il tutto ma se non abbiamo la planetaria possiamo farlo anche in una ciotola lavorando con forza. Aggiungiamo anche il cioccolato fondente a pezzetti.

Facciamo delle palline di circa 50 g, disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno, schiacciamo i biscotti. Mettiamo in forno a 180 gradi per 10 – 12 minuti, la prova è il colore, i biscotti non devono essere troppo chiari né troppo scuri.

Nutella, acqua e panna sono gli ingredienti che usa Massimiliano Scotti. Montiamo bene la panna fredda. Scaldiamo l’acqua e versiamo nella ciotola, aggiungiamo la Nutella, mescoliamo bene e poi mettiamo in frigo. Versiamo la panna montata fredda nella crema di cioccolato fredda, mescoliamo e versiamo nella pirofila e mettiamo nel congelatore 3 ore, il gelato è pronto.