Zuppa inglese in crosta di zia Cri con le ricette E’ sempre mezzogiorno

La zuppa inglese in crosta è una torta con la pasta frolla, è la ricetta dolce di zia Cri di oggi 25 novembre 2020, è la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno che ha scelto Filippa Lagerback in collegamento con Antonella Clerici. Una pasta frolla che va lasciata riposare e quella che stende zia Cri è davvero molto gialla, merito delle uova. La zuppa inglese in crosta di zia Cri è una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, da provare subito. Non è un dolce velocissimo da fare perché ci sono più passaggi da seguire però possiamo preparare in anticipo la pasta frolla. Se non abbiamo il pan di Spagna possiamo sostituire con i biscotti o con il ciambellone magari avanzato. Ecco la torta di oggi di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA ZUPPA INGLESE IN CROSTA DI ZIA CRI

Preparazione: prepariamo la pasta frolla con burro, zucchero, farina, uova, lievito, sale e scorza di limone grattugiata, facciamo riposare avvolta nella pellicola e ovviamente in frigo.

Prepariamo la crema: nella ciotola versiamo lo zucchero e i tuorli e mescoliamo bene con la frusta a mano, aggiungiamo poi gli amidi, mescoliamo bene. Nella pentola scaldiamo il latte e versiamo dentro il composto con i tuorli, mescoliamo subito e continuiamo a farlo fino a portarla a cottura. E’ una crema senza farina perché usiamo gli amidi, quindi è senza glutine. Aggiungiamo la vaniglia e il classico pizzico di sale.

Stendiamo la frolla con il mattarello e foderiamo lo stampo già imburrato.

Dividiamo la crema a metà, una arte la versiamo ben calda nella ciotola con il cioccolato a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere il cioccolato.

Versiamo uno strato di crema bianca nello stampo, livelliamo, aggiungiamo sopra il disco di pan di Spagna che bagniamo con l’alchermes. Continuiamo con un altro strato ma questa volta con la crema al cioccolato, livelliamo. Copriamo con un disco di pasta frolla e chiudiamo bene. Se non abbiamo il pan di Spagna possiamo usare dei biscotti sbriciolati o magari la ciambella avanzata e sbriciolata.

Bucherelliamo la pasta frolla e mettiamo in forno a 170 gradi per 40 – 45 minuti. Facciamo raffreddare e se vogliamo completiamo con zucchero a velo e cacao amaro in polvere.