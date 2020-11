Zia Cri cucina la torta al cioccolato con vino rosso per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della torta al cioccolato al vino rosso di Zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 novembre 2020, la ricetta golosa del giorno. Come sempre zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno suggerisce preparazioni semplici. Un po’ di aromi perfetti per questa torta che ci dà già l’idea del Natale ma è la torta dell’autunno, suggerisce zia Cri mentre mescola i vari ingredienti. A seguire la ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno di oggi c’è Lorella Cuccarini che invita a donare per 30 ore per la vita. Non perdiamo queste e le altre ricette di Zia Cri, ecco la ricetta della torta al cioccolato con vino.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA AL CIOCCOLATO E VINO ROSSO

Ingredienti per la torta al cioccolato e vino rosso: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo ridurre nel pentolino il vino con cannella, chiodi di garofano, anice stellato, zenzero e scorza di limone e di arancia. Facciamo andare per circa 20 minuti

Nel mixer versiamo lo zucchero con il cacao e il cioccolato fondente, frulliamo il tutto.

Nel tegame mettiamo il burro, facciamo sciogliere e aggiungiamo il trito appena fatto e facciamo andare per qualche minuto. Aggiungiamo poi la riduzione al vino rosso che ovviamente filtriamo prima di versarla nel tegame. Mescoliamo e facciamo andare. Teniamo da parte un bicchiere del composto e il resto lo versiamo invece nella ciotola.

Nella ciotola con il composto scuro fatto raffreddare aggiungiamo le 4 uova intere, mescoliamo bene con la frusta e aggiungiamo anche la farina a cui abbiamo aggiunto anche il lievito in polvere per dolci. Mescoliamo ancora con la frusta a mano. Otteniamo un composto omogeneo che versiamo nello stampo imburrato e infarinato.