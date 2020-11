La ricetta della cheesecake con salsa di cachi di zia Cri: E’ sempre mezzogiorno

Tra le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta della cheesecake di zia Cri, la ricetta della cheesecake con salsa di cachi. Una base ovviamente di biscotti secchi con burro e se vogliamo anche con il gusto di limone, poi i formaggi da lavorare con panna, yogurt e vaniglia e non dimentichiamo la gelatina. Ancora una volta le ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono semplici e golose. Questa cheesecake ovviamente va solo in frigo e non serve nessuna cottura, una vera golosità per tutta la famiglia. Se avanza un po’ di crema possiamo utilizzarla per fare dei bicchierini dolci magari da gustare con la frutta al mattino o a merenda. Ecco la ricetta dolce di oggi della torta con base di biscotti e crema di formaggi di zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI – LA CHEESECAKE CON LA SALSA DI CACHI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 300 g di biscotti secchi, 150 g di burro, scorza di limone

Per la crema: 400 g di mascarpone, 160 g di zucchero, 350 g di squacquerone, 170 g di formaggio cremoso, 250 g di yogurt greco, 250 g di panna da montare, 12 g di gelatina in fogli, 1 baccello di vaniglia

Per la salsa di cachi: 4 cachi, il succo di mezzo limone, 40 g di acqua, 60 g zucchero, 30 g amido di mais

Preparazione: sbricioliamo i biscotti secchi, aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, il burro fuso e mescoliamo bene con la forchetta. Versiamo sulla base della tortiera foderata con la carta forno e livelliamo bene, schiacciamo con il dorso del cucchiaio. Mettiamo in frigo per almeno 30 minuti.

In un’altra ciotola versiamo tutti i formaggi, lo yogurt, lo zucchero, la vaniglia e amalgamiamo bene il tutto.

In un pentolino facciamo sciogliere la gelatina e aggiungiamo a un pochino di formaggio freddo, così non fa i grumi, mescoliamo e uniamo alla ciotola con i formaggi, amalgamiamo bene il tutto e aggiungiamo anche la panna montata, amalgamiamo con delicatezza. Versiamo la crema sulla base nella tortiera, livelliamo. Mettiamo in frigo 2 ore, deve diventare compatta.

Passiamo alla salsa di cachi: togliamo la buccia e abbiamo la polpa che facciamo scaldare con l’amido di mais, zucchero, succo di limone, acqua, mescoliamo e facciamo andare fino ad avere la salsa golosa.

Sformiamo la torta e completiamo con la salsa di cachi e fettine di cachi.