Torta marmorizzata di zia Cri, la ricetta da E’ sempre mezzogiorno per Ezio Greggio (Foto)

La ricetta dolce di zia Cri di oggi 3 novembre 2020 è la torta marmorizzata. Aggiungiamo alle ricette di novembre di E’ sempre mezzogiorno una vera delizia, la torta marmorizzata, la torta due colori grazie al cacao. E’ il dolce che Ezio Greggio segue in collegamento dal suo ufficio. Pochi passaggi per ottenere la torta marmorizzata di oggi di zi a Cristina per i dolci E’ sempre mezzogiorno, pochi consigli perché è davvero molto semplice fare questa torta al cacao e limone. Una torta due gusti perfetta sia per la colazione che per la merenda per tutta la famiglia. Ecco la ricetta della a due colori di oggi di Zia Cri.

RICETTE ZIA CRI – LA TORTA MARMORIZZATA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: ammorbidiamo il burro con lo zucchero a velo, lo facciamo nella planetaria o nella ciotola con la frusta. Aggiungiamo le uova, lavoriamo ancora il composto incorporandole bene.

Aggiungiamo adesso la farina setacciata, aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiata e il lievito per dolci. Lavoriamo il tutto e dividiamo il composto in due parti.

In una terza ciotola versiamo il cacao amaro in polvere, le nocciole in granella, mescoliamo e uniamo il latte, mescoliamo. Aggiungiamo il composto al cacao in una metà dell’impasto bianco, mescoliamo bene. L’altra metà bianca la lasciamo così, possiamo però anche aggiungere un altro po’ di scorza di limone grattugiata, messa prima da parte.

Imburriamo e infariniamo lo stampo per ciambella, che può essere con o senza cerniera. Nello stampo alterniamo il composto bianco a quello scuro, lo versiamo a cucchiaiate, magari primo strato bianco, secondo scuro e così via. Con lo stecchino mescoliamo in modo grossolano i due impasti. Mettiamo in forno a 170 gradi per 45 minuti o poco più. Sformiamo quando si è intiepidito e completiamo se vogliamo con lo zucchero a velo.