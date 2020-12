La ricetta dei brownies di Zia Cri e Angela Frenda raccontando storie d’amore a E’ sempre mezzogiorno

Brownies al cioccolato, la ricetta di zia Cri e Angela Frenda per le ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno oggi 1 dicembre 2020. Un dolce al cioccolato, una ricetta americana ma i brownies piacciono davvero a tutti. Una preparazione molto semplice, non dobbiamo nemmeno preparare prima le monoporzioni, basta fare una torta e poi tagliare a quadrotti, abbiamo così i brownies con cioccolato fondente e noci. Possiamo anche scegliere altra frutta secca e altro cioccolato cambiando il gusto. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri ma anche le storie d’amore dei divi che Angela Frenda racconta nel bosco di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL BROWNIES DI ZIA CRI E ANGELA FRENDA

Ingredienti: 2 uova, 125 g di burro, 60 g di farina, 60 g di cioccolato fondente, 200 g di zucchero, 1 baccello di vaniglia, 200 g di noci, sale

Preparazione: facciamo sciogliere il cioccolato fondente con il burro. Lo facciamo sciogliere nel microonde oppure a bagnomaria. Il consiglio è di usare il cioccolato fondente ma possiamo fare anche un mix con quello al latte. C’è anche una versione con il cioccolato bianco ma sarebbe davvero troppo dolce.

Al cioccolato fuso con il burro uniamo le uova intere mescolando subito. Aggiungiamo lo zucchero e i semi di vaniglia, mescoliamo e uniamo anche la farina. Solo alla fine dopo il pizzico di sale aggiungiamo anche le noci che abbiamo tritato in modo grossolano. Zia Cri sceglie le noci ma possiamo preparare i brownies con la frutta secca che vogliamo.

Versiamo tutto il composto nella teglia rettangolare imburrata. Le dosi sono per una teglia piccola. Livelliamo il composto e mettiamo in forno a 170 gradi statico oppure a 160 se ventilato. Facciamo cuocere 25 – 30 minuti ma non esageriamo con la cottura perché il dolce deve restare morbido all’interno. Facciamo raffreddare e tagliamo a quadrotti, abbiamo i golosi brownies.