La ricetta di Zia Cri della torta di carote e mandarino, il dolce di Natale E’ sempre mezzogiorno

Per le ricette di Natale di Zia Cri la ricetta della torta di carote e mandarino di oggi 1 dicembre 2020 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Tante le ricette per il Natale con i consigli di zia Cri e degli altri protagonisti in cucina con Antonella Clerici. Ospite in collegamento oggi Carlo Conti, ha scelto lui la torta con le carote e mandarini perché adora i mandarini. E’ infatti una torta perfetta per la colazione e la merenda, perfetta per le feste di Natale e non solo. Ecco la ricetta della torta con il succo di mandarino e le carote grattugiate di oggi di zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI PER NATALE – LA RICETTA DELLA TORTA CAROTE E MANDARINO DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 400 g di carote, 100 g di succo di mandarini, 400 g di farina, 300 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 200 g di tuorli, 10 g di scorza di mandarino, 10 g di scorza di limone, 25 g di lievito in polvere, 180 g di albume, 90 g di zucchero semolato, sale – zucchero a velo per decorare

Preparazione: nella ciotola montiamo il burro già morbido con lo zucchero a velo, usiamo la frusta. In un’altra ciotola o nella planetaria versiamo lo zucchero semolato, uniamo i tuorli e lavoriamo, aggiungiamo la farina con il lievito setacciati, la scorza di limone grattugiata. Mescoliamo bene e uniamo il succo di mandarino, mescoliamo ancora e adesso aggiungiamo anche le carote grattugiate, amalgamiamo. Come sempre non dimentichiamo di aggiungere il pizzico di sale ai dolci.

A parte montiamo gli albumi e versiamo nella ciotola con il resto del composto, mescoliamo con delicatezza per non smontare gli albumi.

Versiamo il tutto nello stampo imburrato. L’idea è quella di usare uno stampo natalizio, in questo caso una stella. Mettiamo in forno a 170 gradi per 50 minuti circa. Facciamo raffreddare, sformiamo e decoriamo con lo zucchero a velo.