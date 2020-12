Ricette Natalia Cattelani, la spirale albicocca e uvetta per la colazione: E’ sempre mezzogiorno

La torta di Natalia Cattelani per la colazione di tutta la famiglia, la ricetta della spirale albicocca e uvetta dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 dicembre 2020. E’ una torta con la confettura di albicocche, con l’uvetta, le lamelle di mandorle ma è una delle dolci ricette di Natalia Cattelani che possiamo modificare con gli ingredienti che preferiamo. E’ un dolce per la colazione, per la merenda, un po’ simile all’angelica, una vera delizia questa spirale di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette di Natalia Cattelani e le altre ricette in tv.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA SPIRALE ALBICOCCA E UVETTA DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti: 500 g di farina 0, 120 g di yogurt bianco, 50 g di burro, 1 uovo, 3 g di lievito di birra disidratato, 1 cucchiaio di rum, 80 g di zucchero di canna, 80 g di acqua, sale, scorza di limone

30 g di burro, 3 cucchiai di confettura di albicocche, 3 cucchiai di uvetta, 3 cucchiai di lamelle di mandorle, 2 cucchiai di granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo yogurt, mescoliamo. Possiamo lavorare con la planetaria o con quello che abbiamo. Aggiungiamo lo zucchero di canna e il lievito, aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, il rum, lavoriamo sempre e uniamo l’acqua necessaria (da 80 a 120 g). Impastiamo e alla fine uniamo il burro, non dimentichiamo il pizzico di sale.

Facciamo lievitare al calduccio 2 ore ben coperto con la pellicola.

Usiamo una teglia da 22/24 cm di diametro che imburriamo. Possiamo come sempre usare anche lo staccante.

Stendiamo l’impasto con il matterello, abbiamo un grande rettangolo e sopra distribuiamo il burro morbido, lo facciamo con le mani stendendolo in modo grossolano. Aggiungiamo sopra la confettura, uno strato sottile. Aggiungiamo uvetta, frutta secca ma possiamo anche scegliere altra frutta secca, non mettere l’uvetta, aggiungere magari le scaglie di cioccolato.

Arrotoliamo dalla parte più lunga. Tagliamo a metà e intrecciamo facendo in modo che la parte aperta resti su. Arrotoliamo su se stessa e abbiamo la spirale. Mettiamo nella teglia e facciamo lievitare 30 minuti. Se vogliamo aggiungiamo sopra la granella di zucchero. Mettiamo in forno 30 – 35 minuti a 180 gradi.