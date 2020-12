Girelle di pan di Spagna da Ricette all’italiana

Paolo Caridi nella cucina di Ricette all’italiana oggi 18 dicembre 2020 ha preparato le girelle di pan di Spagna farcite con la crema e i frutti rossi, decorate con la glassa al cioccolato. Questa volta abbiamo anche le dosi esatte per fare il pan di Spagna, uno strato sottile di pan di Spagna che poi farciamo con la crema ma immaginate che bontà magari anche con la Nutella o con la panna montata. Le dosi della ricetta delle girelle o del rotolo di pan di Spagna sono per 12 persone quindi regoliamoci se vogliamo preparare meno girelle. Da Ricette all’italiana anche il consiglio di congelare o mettere in frigo un pan di Spagna magari preparato prima o in eccesso. Ecco la ricetta dolce di Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA 18 DICEMBRE 2020 – LA RICETTA DELLE GIRELLE DI PAN DI SPAGNA DI PAOLO CARIDI

Facciamo un pan di Spagna molto sottile per poterlo arrotolare e creare poi il rotolo per le girelle.

Ingredienti per 12 persone: 250 g di albume, 175 g di zucchero, 200 g di tuorli, 200 g di farina, 50 g di fecola, crema, frutti rossi

Preparazione: in una ciotola versiamo gli albumi che montiamo con la frusta a mano aggiungendo lo zucchero in due o tre tempi. Aggiungiamo poi i tuorli, continuiamo a lavorare il composto con la frusta a mano, non dobbiamo però montarlo tanto.

Adesso possiamo aggiungere nella ciotola la farina e la fecola setacciate. Amalgamiamo bene il tutto. Versiamo tutto il composto nella teglia rettangolare foderata con la carta forno.

In forno a 220 gradi per 6/7 minuti, una cottura veloce altrimenti il pan di Spagna diventa secco.

Se vogliamo conservarlo chiudiamo il pan di Spagna cotto chiuso nella pellicola e mettiamo in frigo o anche nel congelatore.

Sformiamo il pan di Spagna e lo lasciamo sulla carta forno. Spalmiamo sopra la crema che preferiamo, aggiungiamo i frutti rossi o anche del cioccolato a pezzetti e perché no della frutta secca. Arrotoliamo con l’aiuto della carta forno, abbiamo il nostro rotolo che tagliamo a pezzi tutti uguali, fette ben spesse per ottenere le girelle.

Facciamo una glassa di cioccolato e possiamo così completare se vogliamo le girelle.