Treccine soffici alla ricotta di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Catania protagonista della puntata di Ricette all’italiana del 17 dicembre 2020. Dal Nord al Sud della nostra bellissima Italia in compagnia di Davide Mengacci. E dopo il viaggio alla scoperta di questa città arriva la prima ricetta di Anna Moroni. Oggi la cuoca casalinga ha preparato le treccine soffici alla ricotta.

Questi biscotti sono molto sfiziosi in quanto la frolla è fatta a base di ricotta. Non solo, Anna farà anche una super salsina al cioccolato per accompagnare questo dolce. Le treccine sono perfette anche come dolce per il menu di Natale.

Ma vediamo nel dettaglio come si preparano queste treccine dolci alla ricotta.

Le treccine soffici alla ricotta di Anna Moroni

Ingredienti per le treccine dolci di Anna Moroni:

: 250 g di farina 00, 350 g di ricotta di pecora, 180 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolci, sale qb, 1 bustina di zafferano, estratto naturale di limone per la glassa : 100 g di zucchero a velo, acqua qb

: 100 g di zucchero a velo, acqua qb per la salsa al cioccolato: 120 g di cioccolato fondente, 80 ml di latte

Per prima cosa la frolla: iniziamo con la farina sulla spianatoia, poi mettiamo dentro il lievito per dolci. Andiamo avanti con lo zucchero e poi un pizzico di sale. Il nostro impasto sarà completo con la ricotta. Una puntina di zafferano per dare un tocco ancora più particolare. Mescoliamo tutto per bene. Uniamo anche dell'estratto di limone naturale. Impastiamo per bene. Una volta ottenuto il nostro panetto lo tagliamo a metà. Poi prendiamo ogni pezzo che facciamo a metà. Facciamo quindi dei cordoni che incrociamo per dare la forma della treccia. Ce ne dovrebbero venire 8 con queste dosi. Prendiamo quindi le treccine e le mettiamo in una teglia. 180 gradi in forno ventilato per circa 12 minuti.

Nel frattempo prepariamo la glassa. Inoltre faremo anche della salsa al cioccolato.

Prendiamo il cioccolato fondente e sminuzziamo. Lo sciogliamo con il latte. Per fare la glassa: prendiamo un goccio d’acqua messa in una ciotola. Sciogliamo lo zucchero a velo messo in un’altra ciotola. Mescoliamo per bene. La glassa va messa a freddo sulle treccine.

Per finire accompagniamo la ricetta con la crema al cioccolato.