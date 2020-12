Gamberoni con salsa al curry e mele: una ricetta di Anna Moroni

Oggi Anna Moroni torna ai fornelli e dalla cucina di casa sua prepara una ricetta molto buona soprattutto per chi ama mazzancolle e gamberoni. Prendiamo quindi appunti? Dalla puntata di Ricette all’Italiana del 12 dicembre 2020 è arrivata la ricetta dei gamberoni con salsa al curry e mele. Non ci sono ancora idee per il Natale nella cucina di Anna Moroni ma possiamo tranquillamente dire che questo piatto a base di gamberoni, potrebbe essere perfetto per il menu a base di pesce delle feste di Natale.

La ricetta dei gamberoni con la salsa di curry di Anna Moroni

Iniziamo quindi dalla lista degli ingredienti: 8 gamberoni imperiali, 1 mela renetta, 1 cucchiaio di curry, 2 cucchiai di Cognac, brodo, 2 scalogno tritati, olio evo, estratto naturale di cipolla, estratto naturale di peperoncino

In una padella mettiamo a soffriggere lo scalogno. Nel frattempo tagliamo la mela e la sbucciamo. Tagliamo in modo molto sottile per fare la nostra crema. Mettiamo quindi le mele in padella e uniamo il brodo per finire la cottura. Nella crema di mele uniamo anche il curry. Uniamo dell'altro bodo.

Puliamo per bene i gamberoni. Passiamoli dentro dell’estratto naturale di cipolla. Li saltiamo solo per un minuto in padella con un filo di olio. Aggiungiamo dell’estratto naturale di peperoncino. Non più di un minuto in padella.

Per impiattare mettiamo un po’ di crema alle mele e accanto i nostri gamberoni, per non farli annerire spruzziamo un po’ di succo di limone o estratto naturale di limone. Possiamo completare con delle fettine di limone tagliato nel piatto.

I nostri gamberoni sono pronti.