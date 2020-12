Crostata cremosa cioccolato e lamponi di zia Cri, ricette E’ sempre mezzogiorno

Crostata cremosa cioccolato e lamponi di zia Cri, la torta con la crema buonissima di E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta dolce di oggi 28 dicembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno, l’idea super golosa di zia Cri perfetta sempre ma anche come ultimo dolce dell’anno. La ricetta della torta con crema al cioccolato, panna e lamponi di zia Cri può apparire complicata ma seguendo i vari passaggi, i vari step, non è per niente difficile. Una crostata ovviamente con base di pasta frolla, poi la gelatina ai frutti rossi e infine la crema al cioccolato. Zia Cri completa la sua torta con panna montata e lamponi, foglioline di menta e un po’ di argento.

RICETTE ZIA CRI – LA TORTA CROSTATA CREMA CIOCCOLATO E LAMPONI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo la pasta frolla nel modo classico, usando la nostra ricetta preferita ma possiamo anche seguire gli ingredienti e le dosi che trovate nelle foto in basso. Mettiamo in frigo.

Con la purea di lamponi frullati, con lo zucchero e gelatina ammollata in acqua facciamo il geleè versando tutto nella pentola, quando tutto è sciolto ed amalgamato la geleè è pronta.

Tiriamo la frolla e mettiamo nella tortiera imburrata e infarinata, facciamo così il guscio della crostata, rifiliamo bene e bucherelliamo, copriamo con la carta forno e il peso e mettiamo in forno a 170 gradi per 20 minuti. Facciamo raffreddare. Tiramisù di zia Cri, la ricetta dolce di oggi per E’ sempre mezzogiorno

La crema di cioccolato: scaldiamo bollente il latte e versiamo sul cioccolato a pezzetti, aggiungiamo la gelatina e frulliamo con il frullatore a immersione. Mentre frulliamo versiamo a filo la panna.

Nella frolla fredda versiamo il geleè e poi la crema al cioccolato. Mettiamo in frigo. Possiamo preparare tutto anche il giorno prima. Togliamo dal frigo e completiamo con ciuffi di panna montata, lamponi freschi e lasciamo libera la creatività per decorare.