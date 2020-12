Pizza dolce di Aldo Gassani da Ricette all’italiana

E’ Aldo Gassani a proporre a Ricette all’italiana la ricetta della pizza dolce. Ideato per i più piccoli ma di certo è un dolce che potrà stupire anche i più grandi. Una pizza margherita dolce, questo sembra, una pizza con pomodoro e mozzarella ma in realtà è una pizza dolce con base di pasta sfoglia, crema pasticcera, salsa di fragole e lamponi, cioccolato bianco fuso, menta e granella di pistacchio. Possiamo davvero stupire tutti con la ricetta della pizza dolce di Ricette all’italiana. Non perdete questa e le altre ricette di Rete 4 con Anna Moroni e gli altri protagonisti in cucina.

RICETTE ALL’ITALIANA – LA RICETTA DELLA PIZZA DOLCE DI ALDO GASSANI

Ingredienti e preparazione: abbiamo la pasta sfoglia, la bucherelliamo e la facciamo riposare sul foglio di carta forno adagiato sulla teglia.

Passiamo alla crema pasticcera: mettiamo nella pentola 500 g di latte, 100 g di zucchero semolato e mezza bacca di vaniglia, mescoliamo con la frusta e lasciamo arrivare a bollore.

Nella ciotola versiamo 100 g di tuorli d’uovo, uniamo 75 g di zucchero semolato, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto con la frusta a mano. Aggiungiamo adesso 50 g di farina setacciata, continuiamo a mescolare. Aggiungiamo adesso un pochino di latte caldo e mescoliamo ancora.

Aggiungiamo adesso tutta la crema in un solo colpo nella pentola con l’acqua bollente. Abbiamo la fiamma alta e mescoliamo subito con la frusta a mano, sempre nello stesso senso, orario o antiorario. La crema è pronta quando si addensa. Facciamo raffreddare coperta con la pellicola.

Versiamo la crema fredda nella sacca da pasticceria. Stendiamo la crema sul disco di pasta sfoglia crudo, lasciamo un po’ di bordo, circa 1 cm. Mettiamo in forno statico 20 minuti a 160 gradi.

Togliamo la pizza dolce dal forno. Frulliamo lamponi e fragole in parti uguali e aggiungiamo di un po’ di zucchero a velo. 5 cucchiaiate di finta salsa di pomodoro sulla pizza, stendiamo con il cucchiaio. Aggiungiamo il cioccolato bianco sciolto a bagnomaria, così creiamo la finta mozzarella. Un po’ di granella di pistacchi e foglioline di menta per fingere origano e basilico.