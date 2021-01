Ricette E’ sempre mezzogiorno: caramelle geleé alla frutta di Sara Brancaccio

Caramelle geleé alla frutta, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 gennaio 2020, la ricetta di Sara Brancaccio. Le feste non sono finite, c’è ancora la Befana ma in realtà le caramelle gommose viste oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono una vera delizia sempre. Se i bambini, ma anche gli adulti golosi, adorano le caramelle gelée, le caramelle morbide al gusto di frutta, questa è la ricetta giusta, così le possiamo preparare sempre. Con la ricetta delle caramelle E’ sempre mezzogiorno possiamo avere delle caramelle senza additivi, niente coloranti ma solo il succo di frutta scelto e in più la gelatina oppure l’agar agar. Due ricette semplici, velocissime per avere delle caramelle alla frutta con lo zucchero intorno, se vogliamo. Possiamo ottenere caramelle molto morbide o un pochino meno gelatinose, dipende dall’ingrediente che utilizziamo. Ecco la ricetta di Sara Brancaccio vista oggi su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE CARAMELLE MORBIDE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel pentolino versiamo il succo d’arancia, scaldiamo e aggiungiamo l’agar agar, facciamo sciogliere mescolando. Versiamo il composto nello stampo da plumcake foderato con la carta forno, tutto in uno strato. Dopo 15 minuti in frigo possiamo tagliare le caramelle