Ciambellone a pois di Natalia Cattelani, ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Dalle ricette dolci di Natalia Cattelani la ricetta del ciambellone a pois, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia. E’ un ciambellone con il cacao che abbiamo già visto ma è sempre una vera delizia. Natalia Cattelani lo propone per la colazione, per la merenda, perfetto anche per il Carnevale. E’ un ciambellone allegro, perfetto anche per un compleanno. Le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 gennaio 2021 sono tutte da copiare. Non dimentichiamo la ricetta dello staccante di Natalia Cattelani, sempre utile. Ecco intanto la ricetta del dolce, il ciambellone con le palline al cioccolato di oggi.

RICETTE DOLCI NATALIA CATTELANI – LA RCETTA DEL CIAMBELLONE A POIS

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo il burro morbido e lo zucchero. A parte montiamo un po’ le uova e aggiungiamo un po’ alla volta al composto con il burro continuando a lavorare con le fruste elettriche.

Adesso setacciamo la farina e aggiungiamo al composto, mescoliamo e aggiungiamo il latte, amalgamiamo bene.

Dividiamo a metà il composto e in una parte aggiungiamo il lievito per dolci e il cacao amaro in polvere, amalgamiamo e con gli stampini a sfera facciamo le palline di cioccolato. Mettiamo in forno 11 minuti a 180 gradi. Se non abbiamo lo stampo per fare le sfere possiamo cuocere l’impasto al cacao nello stampo da plumcake e poi tagliare magari a quadrotti.

Nell’impasto bianco adesso aggiungiamo il resto del lievito, la metà della dose. Mescoliamo e versiamo nello stampo per ciambella imburrato e infarinato metà del composto. Disponiamo le palline di cioccolato e copriamo con il resto dell’impasto bianco. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Panna e cioccolato, burro, zucchero e cacao, tutto nel pentolino, facciamo sciogliere e facciamo la glassa. Versiamo la glassa sulla torta, possiamo completare con le decorazioni che vogliamo o lasciare semplice.