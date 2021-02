Toast al cioccolato, la ricetta di Samya

La ricetta del toast al cioccolato di Samya, la ricetta di Mattino Cinque del 2 febbraio 2021. La bella e dolce Samya oggi ha proposto un dolce per la merenda e per la colazione, i toast al cioccolato ma in realtà è un po’ un pan brioche al gusto cacao, a due colori, metà bianco e metà scuro. Possiamo divertirci inventando nuovi disegni per il toast al cioccolato ma la ricetta di Samya per Mattino Cinque è davvero semplice. Lei usa la farina manitoba e tanto lievito, magari non tuti sarebbero d’accordo con questa ricetta ma non tutti hanno tanto tempo per preparare qualcosa di goloso per la famiglia. Ecco la ricetta del toast al cacao di Samya.

LA RICETTA DI SAMYA DEL TOAST AL CIOCCOLATO – LE RICETTE DI MATTINO CINQUE

Ingredienti: 500 g di farina manitoba, 350 ml di latte tiepido, 60 g di zucchero semolato, 80 ml di olio di oliva, 30 g di cacao amaro in polvere, 1 bustina di lievito per dolci, mezzo cubetto di lievito di birra, sale e acqua tiepida q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo zucchero, il lievito in polvere per dolci, sale, l’olio di oliva, il mezzo cubetto di lievito di birra. Iniziamo ad impastare aggiungendo il latte tiepido. Possiamo impastare nella planetaria o a mano.

Dividiamo l’impasto un due parti e in uno aggiungiamo il cacao amaro in polvere, impastiamo.

Dividiamo l’impasto scuro in due parti, formiamo due palline.

Lo stesso facciamo con l’impasto bianco: dividiamo in due parti e formiamo due palline.

Copriamo le 4 palline, copriamo e facciamo lievitare per circa 40 minuti.

Sul piano infarinato realizziamo dei filoncini, quindi 2 filoncini bianchi e due filoncini bianchi. Nello stampo rettangolare disponiamo uno accanto all’altro i filoncini bianco e scuro. Sopra disponiamo i filoncini alternando i colori. Copriamo e facciamo lievitare per latri 30 minuti. Mettiamo in forno a 180° C per 40 minuti.