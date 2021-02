Chiacchiere napoletane con salsa al cioccolato, la ricetta di Mauro Improta

La ricetta delle chiacchiere napoletane con salsa al cioccolato di Mauro Improta, la ricetta di Carnevale per E’ sempre mezzogiorno. Nella puntata di oggi 10 febbraio 2021 la ricetta delle chiacchiere di Mattia e Mauro Improta. E’ il classico dolce campano che si prepara per il Carnevale ma si prepara simile in tutta Italia. Mauro Improta per le chiacchiere dolci E’ sempre mezzogiorno tira la sfoglia molto sottile e ricorda di fare i due tagli al centro di ogni chiacchiera per non farle gonfiare in frittura. Mattia Improta intanto prepara la salsa al cioccolato e in questo abbiamo due ricette di Carnevale in una. Una delizia unica per grandi e bambini. Ecco la ricetta delle chiacchiere napoletane dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MAURO IMPROTA – LA RICETTA DELLE CHIACCHIERE NAPOLETANE CON SALSA AL CIOCOLATO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per l’impasto possiamo usare la planetaria o lavorare con la classica fontana sul tavolo. Lavoriamo le uova con lo zucchero, uniamo la scorza di limone grattugiata, l’aroma di anice, facciamo andare e un po’ alla volta inseriamo la farina continuando a impastare. Otteniamo un panetto liscio. Facciamo rassodare l’impasto in frigo avvolto nella pellicola. Togliamo dal frigo e tiriamo la sfoglia molto sottile con la nonna papera.

Tagliamo tanti rettangoli con la rotellina e al centro facciamo due tagli per evitare che in cottura si gonfino. Friggiamo le chiacchiere in olio profondo e bollente, doriamo sui due lati. Scoliamo su carta da cucina. Completiamo con lo zucchero a velo.