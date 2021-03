Biscotti occhio di bue, la ricetta senza burro

La ricetta dei biscotti senza burro, i biscotti occhio di bue di Cotto e Mangiato. Una ricetta dolce deliziosa suggerita da Tessa Gelisio. Non è per niente complicato fare i biscotti farciti con la marmellata o con la Nutella. Con la ricetta dolce Cotto e Mangiato prepariamo una frolla senza burro, un impasto con l’olio di semi. Usiamo il coppapasta per tagliare la frolla stesa sottile e poi mettiamo in forno. Farciamo i frollini occhio di bue con la crema alle nocciole, con la confettura che preferiamo, con la crema di pistacchi o altro. Se vogliamo completiamo con lo zucchero a velo. Ecco la ricetta dei biscotti senza burro Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI BISCOTTI OCCHIO DI BUE SENZA BURRO

Ingredienti: 250 g di farina, 50 g di fecola di patate, 1 uovo, 1 tuorlo, 120 g di zucchero, 60 g di olio di semi, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 limone, marmellata, Nutella, crema di pistacchi

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e la fecola di patate, amalgamiamo e aggiungiamo il lievito per dolci, mescoliamo.

In un’altra ciotola sbattiamo l’uovo intero e 1 tuorlo con lo zucchero, aggiungiamo l’olio di semi, la scorza grattugiata di un limone e amalgamiamo con la frusta o con una forchetta. Solo dopo aggiungiamo un po’ alla volta le farine con il lievito. Adesso impastiamo con le mani.

Facciamo riposare 30 minuti la frolla avvolta nella pellicola, ovviamente in frigo ma è un passaggio che possiamo saltare se il composto è semplice da stendere.

Stendiamo l’impasto con il mattarello, otteniamo uno strato abbastanza sottile. Con il coppapasta tagliamo le forme dei biscotti. Metà dei dischetti li dobbiamo coppare con il coppasta di diametro inferiore per creare il buco. Disponiamo tutti i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno 15 minuti circa a 180° C.