Mug cake, la torta in tazza dalle ricette Cotto e Mangiato

La Mug cake è la torta in tazza e la ricetta è di Cotto e Mangiato. E’ Tessa Gelisia che ci conquista con una torta super veloce, una torta che cuociamo nel forno a microonde, per questo è super veloce. Pochi ingredienti per la torta in tazza di Cotto e Mangiato, quelli classici per tutte le torte quindi uova, farina, zucchero, burro, lievito ma anche la ricotta e un po’ di semini di vaniglia, non manca davvero niente se non il classico pizzico di sale che nei dolci non può mancare per aggiungere un po’ di sapore in più. E dopo pochi minuti la torta in tazza è pronta, una vera delizia la mug cake per tutta la famiglia dalle ricette Cotto e Mangiato, la ricetta di oggi 29 gennaio 2020.

MUG CAKE DI COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA TORTA IN TAZZA

Ingredienti: 110 g di zucchero, 150 g di ricotta, 2 uova, 50 g di cioccolato fondente, 1 noce di burro, 100 g di farina 00, 1 baccello di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e panna da montare q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo le 2 uova, 110 grammi di zucchero, i semini del baccello di vaniglia e anche la ricotta, lavoriamo il tutto con la frusta. Aggiungiamo la farina e un pizzico di sale, amalgamiamo.