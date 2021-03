Torta di frutta con crema al limone, la ricetta di Zia Cri

Una ricetta dolce golosa di Zia Cri ed è la ricetta della torta di frutta con crema al limone. Il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 marzo 2021 mentre Antonella Clerici chiacchiera con Red Ronnie in collegamento. La torta di oggi di Zia Cri è una vera delizia, semplice perché basta fare l’impasto e scegliere lo stampo giusto. Prepariamo poi la crema al limone che addolciamo con un po’ di panna montata, infine frutta e magari anche fiori per fare un omaggio al festival di Sanremo. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta della torta di frutta con la crema al limone, un dessert perfetto per domenica.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA DI FRUTTA CON CREMA AL LIMONE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: montiamo il burro con lo zucchero e aggiungiamo un uovo alla volta, poi alla fine tutte le polveri, farina, fecola e lievito, aggiungiamo anche il latte. Lavoriamo bene l’impasto usando la planetaria o lavorando a mano. Versiamo il composto nello stampo da crostata, quello con il bordino ovvero con il fondo rialzato, già imburrato e infarinato.

Mettiamo in forno a 170 – 180° C per 30 – 35 minuti, dipende dalla misura dello stampo. Facciamo raffreddare e sformiamo.