Filetto in crosta, la ricetta di Zia Cri del secondo piatto completo

La ricetta del filetto in crosta di zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 marzo 2021, un secondo piatto goloso. In collegamento con Antonella Clerici c’è Francesco Renga che segue curiosa la ricetta del filetto in crosta con ripieno di funghi e contorno di pomodorini. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno facile da eseguire, un piatto delizioso per tutta la famiglia. Zia Cri prepara prima l’impasto per avvolgere il filetto di carne e poi rosola bene la carne, la deve sigillare. I funghi in padella e le fette di ottimo prosciutto, non serve altro per la ricetta di oggi di Zia Cri del filetto con i pomodorini. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e zia Cri.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: farina, acqua, lievito, sale, un filo di olio di oliva e un trito di erbe aromatiche, impastiamo il tutto e facciamo lievitare nella ciotola coperta con la pellicola e a temperatura ambiente; questa pasta di pane deve raddoppiare il suo volume.

Spennelliamo il filetto di maiale con la senape e il trito di erbe, rosoliamo nella padella antiaderente con un po’ di olio, facciamo sigillare su tutti i lati.

In un’altra padella antiaderente versiamo un po’ di olio e lo spicchio di aglio, aggiungiamo i funghi tagliati a fette, saliamo e facciamo cuocere aggiungendo gli aromi tritati, il prezzemolo.

Stendiamo l’impasto e al centro disponiamo le fette di prosciutto, i funghi, sopra adagiamo il filetto rosolato, altri funghi e chiudiamo il tutto ottenendo un rotolo. Chiudiamo le estremità e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Possiamo anche fare una decorazione con l’impasto avanzato. Zia Cri non buca l’impasto ma spennella con l’uovo sbattuto. Mettiamo in forno 35 minuti circa a 190° C statico, se ventilato invece 180° C.

Nel fondo di cottura della carne mettiamo un po’ di pomodori, erbe aromatiche, aglio, facciamo andare e aggiungiamo altra senape.

Tagliamo il filetto a fette e serviamo con i pomodorini.