Tatin con pomodorini, la ricetta della torta salata rovesciata di Zia Cri

La ricetta della torta salata con i pomodorini di zia Cri, la ricetta della tatin con pomodorini di oggi 24 febbraio 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia la torta salata rovesciata che prende spunto dalla classica tatin di mele, la torta dolce rovesciata. Zucchero e pomodorini per rendere tutto golosamente caramellato e poi prepariamo la pasta brisée che facciamo anche riposare 1 ora in frigo. Non perdete le ricette di zia Cri grazie alle puntata di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Ecco la ricetta di oggi della tatin con i pomodori di zia Cri, perfetta sia fredda che calda.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO- LA RICETTA DELLA TORTA SALATA CON I POMODORINI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il burro freddo tagliato a cubetti, un pizzico di sale e l’uovo, che può essere un tuorlo o un uovo intero. La pasta brisée si lavora poco. Zia Cri la prepara con la planetaria ma possiamo impastare anche a mano. Facciamo riposare il panetto avvolto nella pellicola in frigo. Cotolette alla bolognese con contorno di finocchi e piselli, ricette di Zia Cri

Nella teglia tonda imburrata aggiungiamo lo zucchero lasciando il resto del burro a pezzetti, lo scalogno tritato al coltello, aggiungiamo i pomodorini interi ben disposti nella teglia (se li tagliamo a metà si asciugano troppo). Mettiamo in forno a 180° C per 30 – 40 minuti.

Quando esce dal forno aggiungiamo sui pomodorini, formaggio grattugiato abbondante, pepe macinato fresco.

Tiriamo la sfoglia appena tolta dal frigo, ci aiutiamo tirandola con il mattarello dopo avere messo il panetto appiattito tra due fogli di carta forno. Disponiamo la pasta brisée sui pomodorini, nello stampo, ripiegando i bordi verso l’interno. . Mettiamo in forno altri 30 minuti a 180° C. Togliamo dal forno e giriamo la torta a caldo altrimenti si rompe.