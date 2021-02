Cotolette alla bolognese con contorno di finocchi e piselli, ricette di Zia Cri

Cotolette alla bolognese con contorno di finocchi e piselli, la ricetta di Zia Cri di oggi 23 febbraio 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Mentre zia Cri cucina le cotolette di carne di maiale in collegamento con Antonella Clerici c’è Roberta Termali, interessata al secondo piatto di oggi. Carne di maiale o carne di vitello? Per la cotoletta alla bolognese si usa il vitello ma zia Cri suggerisce la carne di maiale, quindi un po’ di attenzione in più alla cottura. Ecco dalle ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare le cotolette con prosciutto e formaggio e anche il contorno con piselli, pancetta e finocchi in padella.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE COTOLETTE ALLA BOLOGNESE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: uovo, succo di limone e formaggio grattugiato, battiamo questo composto e mettiamo dentro le fettine di carne, lasciamo così un po’ a marina. Poi con l’aiuto della pinza passiamo le fettine di carne nel pane grattugiato.

Nella padella versiamo abbondante olio e facciamo ben scaldare. Friggiamo le cotolette e facciamo dorare su entrambi i lati facendo attenzione alla cottura. Scoliamo su carta da cucina.

In un’altra padella facciamo soffriggere la cipolla a fettine, aggiungiamo la pancetta a bastoncini, facciamo andare e aggiungiamo i piselli sbollentati, saliamo, pepiamo e aggiungiamo i finocchi tagliati a fettine. Facciamo cuocere.