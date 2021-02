Conchiglioni ricotta e radicchio, due ricette di Zia Cri molto golose

La ricetta dei conchiglioni ricotta e radicchio di zia Cri dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 febbraio 2021. E’ il primo piatto che possiamo preparare in poco tempo, il tempo della cottura della pasta e possiamo avere ben due golosità. La ricetta dei conchiglioni ripieni con ricotta e radicchio e la ricetta dei conchiglioni conditi con robiola e radicchio. Due buonissime ricette E’ sempre mezzogiorno oggi con zia Cri che finalmente ha avuto tutto il tempo a disposizione per cucinare. Un vero peccato vederla sempre di fretta in cucina. Ecco la ricetta dei conchiglioni ripieni e la ricetta dei conchiglioni al radicchio e robiola.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CONCHIGLIONI RICOTTA E RADICCHIO DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: cuociamo subito i conchiglioni in acqua bollente e salata, ci serviranno per due preparazioni diverse.

In padella versiamo un po’ di olio e lo scalogno tritato, uniamo il timo fresco, aggiungiamo poi il radicchio tagliamo a julienne, a striscioline. Saliamo e pepiamo. Ci serve per condire la pasta. Facciamo cuocere e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura. Aggiungiamo a fuoco spento un po’ di robiola, se necessario ancora acqua di cottura, amalgamiamo.

Scoliamo la pasta al dente e saltiamo in padella, completiamo con il formaggio grattugiato, serviamo aggiungendo erba cipollina tritata.

PER I CONCHIGLIONI RIPIENI

In un’altra padella mettiamo altro olio, timo fresco e altro scalogno tritato. Anche qui aggiungiamo il radicchio tagliato a julienne, ci serve per la farcia. Saliamo e pepiamo. Dopo pochi minuti è pronto e togliamo il timo. Versiamo nella ciotola e aggiungiamo la ricotta e la robiola, il formaggio grattugiato e amalgamiamo bene il tutto.

Scoliamo i conchiglioni al dente e farciamo con il ripieno e disponiamo nella teglia unta.