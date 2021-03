Dolce Milano, la ricetta di una torta speciale

Per la festa delle donne sono tante le ricette dolci e Samya ha proposto la ricetta del dolce Milano, una torta con il marzapane, un dolce diverso dagli altri. Tutto è molto semplice e anche questa ricetta di Mattino 5 è da provare. Come tutte le ricette di Samya anche il dolce Milano è veloce da fare. In più Samya arricchisce la torta con zucchero a velo e stelline gialle, per augurare buona vita a tutte le donne. Possiamo preparare questo dolce di Mattino 5 in tante occasioni ma attenzione perché dentro la torta Milano c’è il marzapane. Usiamo magari uno stampo particolare, Samya ha scelto quello a forma di fiore, così con poche avremo un gran dolce perfetto per la colazione, per la merenda o dopo un pasto leggero. Non perdete questa e le altre ricette di Samya per Mattino Cinque.

RICETTE SAMYA – LA RICETTA DEL DOLCE MILANO

Ingredienti: 170 g di marzapane, 3 uova, 3 albumi, 80 g di burro, 50 g di amido di mais, 40 g di farina di riso, 1 bustina di lievito per dolci, scorza grattugiata di 1 arancia, zafferano in polvere e sale

Preparazione: mettiamo il marzapane a pezzi nel mixer e aggiungiamo gli albumi, frulliamo il tutto e poi aggiungiamo le uova intere, il burro a temperatura ambiente e a pezzetti, lavoriamo adesso con la frusta elettrica. Aggiungiamo un pizzico di sale, la scorza d’arancia grattugiata, lo zafferano, la farina di riso, il lievito per dolci e l’amido di mais. Lavoriamo ancora con la frusta fino ad avere un composto omogeneo.