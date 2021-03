Fiocchi al miele, la ricetta del pane dolce di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino dei fiocchi di pane al miele, il pane dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 marzo 2021. Una ricetta dolce di Fulvio Marino, una ricetta E’ sempre mezzogiorno come sempre ricca di consigli. Ormai abbiamo imparato un po’ tutti la sequenza giusta per gli impasti ma ogni volta il protagonista di E’ sempre mezzogiorno mostra tutto con cura. Un pane dolce con il miele e lo zucchero integrale, sono fiocchi di pane soffici, golosi, perfetti per la colazione e la merenda. Non ci resta che gustare questo pane di oggi di Fulvio Marino. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno per i fiocchi al miele.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI FIOCCHI AL MIELE

Ingredienti: 300 g di farina di grano tenero tipo 2, 200 g di macina integrale, 150 g di acqua, 75 g di lievito madre, 10 g di lievito di birra, 3 uova medie, 35 g di miele, 150 g di burro, 10 g di sale

Preparazione: versiamo le farine nella ciotola, aggiungiamo il lievito madre e il lievito di birra, le uova (180 g di uova), aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo. E’ meglio se impastiamo con la planetaria ma possiamo farlo benissimo anche a mano. Aggiungiamo poi il miele, il consiglio è di usare una melata, un miele un po’ meno dolce ma molto buono. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e alla fine aggiungiamo il burro morbido a pezzetti. Continuiamo ad impastare lentamente.