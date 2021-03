Torta di tagliatelle mantovana, la ricetta dolce di Daniele Persegani

La ricetta della torta di tagliatelle mantovana è la ricetta dolce di Daniele Persegani di oggi 17 marzo 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta dolce deliziosa, con un guscio di pasta frolla, un ripieno di mandorle, amaretti e altro, una torta con le tagliatelle da non perdere. Sembra una ricetta salata ma la torta di tagliatelle in pasta frolla di Persegani è una vera bomba dolce. Daniele Persegani oggi presente nella cucina di E’ sempre mezzogiorno nonostante sia una giornata molto particolare per lui. Lo spettacolo però continua ed ecco la ricetta della torta di tagliatelle mantovana di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI DANIELE PERSEGANI – LA RICETTA DELLA TORTA DOLCE DI TAGLIATELLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo farina e uova per le tagliatelle, facciamo riposare mezz’ora l’impasto avvolto nella pellicola e poi tiriamo la sfoglia, otteniamo le tagliatelle sottili e una volta pronte aggiungiamo lo zucchero a velo, invece della classica farina per non farle attaccare.

Facciamo la pasta frolla: nella ciotola versiamo burro freddo a pezzetti, i tuorli e lo zucchero, impastiamo e aggiungiamo il Marsala secco, i semi di vaniglia e poi la farina. Completiamo l’impasto e avvolgiamo il panetto nella pellicola. Mettiamo in frigo, perfetta se la usiamo il giorno dopo. Con il mattarello e l’aiuto di un po’ di farina stendiamo la frolla per foderare lo stampo. Meglio se usiamo lo stampo con cerniera. Un piccolo trucco è di mettere lo stampo in frigo prima di usarlo. Inoltre, meglio se disponiamo un disco di carta forno sulla base prima di mettere la frolla. Dobbiamo ottenere un guscio di frolla, quindi base e bordo alto.

Passiamo al ripieno: frulliamo in modo grossolane le mandorle pelate, versiamo nello zucchero. Aggiungiamo anche gli amaretti frullati. Aggiungiamo anche il liquore all’amaretto e adesso frulliamo tutto insieme.

Nel guscio di frolla disponiamo parte del ripieno, parte delle tagliatelle, fiocchetti di burro, poi ancora il ripieno frullato, le tagliatelle e ancora fiocchetti di burro. Completiamo con le tagliatelle, zucchero a velo e mettiamo in forno a 160° C per 1 ora e 10 circa, anche 150° C, statico.

Togliamo dal forno, facciamo intiepidire e sformiamo la torta. Completiamo con altro zucchero a velo.