Scarcelle, le ricette dolci di Pasqua di Antonella Ricci

La ricetta delle scarcelle di Pasqua di Antonella Ricci è una delle ricette di Pasqua suggerita nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta dei dolcetti di Antonella Ricci oggi 30 marzo 2021 è un classico della tradizione pasquale ma la dolcissima Antonella ci regala ben due ricette, anche le dita degli apostoli. Due idee per rendere perfetta la nostra Pasqua in questo periodo di certo triste. Due dolcetti dalla Puglia, ma sono ovviamente le scarcelle quelle che tutti vogliono preparare anche se in ogni regione c’è una ricetta molto simile a questa. La ricetta dolce di Pasqua di Antonella Ricci tra scarcelle e dita degli apostoli ma è soprattutto questo pane dolce con le uova che possiamo preparare anche con i bambini. Possiamo divertirci anche con le decorazioni. Non perdete questa e le altre ricette di Pasqua con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANTONELLA RICCI – LE SCARCELLE DI PASQUA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo zucchero, il latte, l’olio d’oliva, scorza di limone grattugiata, il lievito per dolci e due uova, impastiamo e quando abbiamo il composto omogeneo e abbastanza sodo facciamo riposare i classici 30 minuti coperto e poi stendiamo con il mattarello, otteniamo dischetti spessi mezzo centimetro.

Lessiamo le uova per circa 7 minuti in acqua con aceto bianco. Ovviamente mettiamo le uova in acqua e fredda, i 7 minuti partono dal bollore. Disponiamo l’uovo freddo con tutto il guscio al centro del dischetto. Per ingabbiare l’uovo facciamo delle trecce con altro impasto e disponiamo intorno all’uovo, fissiamo alla base del dischetto e se vogliamo facciamo anche altri decori.