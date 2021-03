La buonissima sablè alle fragole di Benedetta Parodi: ricetta

Le fragole non possono mancare in primavera e allora ecco una super ricetta per chi ama questo frutto. Arriva direttamente da Benedetta Parodi che ha suggerito la ricetta della sablè alle fragole nella sua rubrica una ricetta al giorno che i suoi fan amano moltissimo. Una torta semplice alla portata di tutti che Benedetta ha già preparato in passato nei programmi di cucina che l’hanno vista protagonista. Ma se non avete mai preso prima appunti e se non conoscete la ricetta di questa sablè alle fragole, allora recuperate subito con la preparazione di questo dolce!

Sablè alle fragole: la ricetta di Benedetta Parodi

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti per la nostra sablè alle fragole



Per la frolla: 225 g di farina 00, 160 g di burro, 160 g di zucchero, 5 tuorli, 1 arancia non trattata, farina qb,sale.

Per la crema: 300 ml di panna fresca. 300 g di yogurt greco, fragole qb, menta qb, zucchero a velo qb



Iniziamo quindi dalla preparazione della frolla: mettere in una ciotola la farina, una presa di sale, lo zucchero e il burro freddo tagliato a pezzetti, poi impastare fino a raggiungere una consistenza sabbiosa. Incorporare i tuorli all’impasto. Aromatizzare con della scorza d’arancia grattugiata e impastare velocemente fino a formare un panetto. Se c’è tempo, lasciarlo riposare per 30 minuti in frigo avvolto nella pellicola per alimenti, altrimenti usarlo subito e stenderlo con il mattarello, tra 2 fogli di carta forno leggermente infarinati, fino a uno spessore di 1 cm circa.

Con questa sfoglia rivestire una tortiera ben imburrata, ritagliando il bordo in eccesso. Coprire l’impasto con un peso o con un’altra tortiera, così che non cresca troppo, e infornare per 20 minuti a 180 °C.



Per la preparazione della crema: montare la panna con le fruste elettriche. Unire lo yogurt e a piacere, per un gusto più dolce, un cucchiaio di zucchero a velo. Se si vuole invece che prevalga il gusto leggermente acido dello yogurt va evitato lo zucchero o ne va messo poco.

Farcire il guscio di frolla, ben raffreddato, con la crema e completare con le fragole intere e qualche fogliolina di menta.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Benedetta Parodi)